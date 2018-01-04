Lise öğrencisi öğretmenini yumrukladı

Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Y.B., iddiaya göre kendisini okul kantinindeki davranışı nedeniyle uyaran atölye öğretmeni M.U. ile tartıştı. Tartışma sırasında öğretmenine yumruklar atmaya başlayan Y.B.'yi araya girenler güçlükle sakinleştirdi. Yüzünde kanama meydana gelen öğretmen M.U., durumu okul idaresine bildirip, polise şikayetçi olmadı. Okul yönetimi de öğretmenini darp eden Y.B., hakkında disiplin soruşturması başlattı.

ÖĞRENCİ DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, olayın üzücü olduğunu belirterek, "Öğrenci Y.B., kul disiplin işleri başkanlığına havale edildi. Konuyla ilgili öğretmen ve öğrenciden ifadeler alınacak. Disiplin kurulundan çıkacak karar doğrultusunda gereğini yapacağız. Okul içerisinde öğrenciye yakışmayan bir davranış. Kesinlikle hoş bir şey değil. Konunun takipçisi olacağız, gerekeni yapacağız" dedi.



