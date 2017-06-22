Lise öğrencisi 1 milyonluk soruya ulaştı

Çağdaş İrfan Yıldırım 250 bin TL değerindeki, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim"sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna da doğru cevap verdi.

Sorunun şıkları arasında, Ercişli Emrah, Dadaoğlu, Aşık Daimi ve Karacoğlan vardı. Yarışmacı d şıkkı olan 'Karacaoğlan' doğru yanıtı ile, 1 milyon lira değerindeki soruya ulaştı.

Ancak tam bu esnada yarışamanın süresi doldu ve Çağdaş programdan ayrıldı.

İzleyiciler 1 milyon TL değerindeki soruyu yeni yayın döneminde görebilecekler.