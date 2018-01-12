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Lionel Carole dönüyor mu? Açıklama geldi...

Sevilla'nın Kral Kupası'nda Cadiz'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Carole önemli açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2018 Cuma 10:04
Lionel Carole dönüyor mu? Açıklama geldi...

Galatasaray'ın sol bek takviyesi yapamaması durumunda geri çağırabileceği belirtilen Lionel Carole, Sevilla'da kalacağına dair sinyaller verdi.
 
"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİM"

Maç sonu konuşan Carole, "Takıma katkı vermeye devam etmek istiyorum. Daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.
 
FATİH TERİM'DEN SOL BEK AÇIKLAMASI

"Başkan bana sana ihtiyacımız var dediği zaman, bir dakika 5-6 eksiğimiz var demedim, hemen soyundum. Öncelik oyuncuların performansının artışı, yeni transfer onlar olur. Hakan Balta'yı da yeni transfer olarak görebilirsiniz. Orada zaten Lato ve Hakan var. Sağ ayaklı bir oyuncuyu sol bek oynatmaktansa, Hakan Balta'yı tercih ederim Sol bek transferini Türkiye'den çözemiyoruz, yabancı olacak. Onun için 1-2 yabancı oyuncu gidebilir. Konuştum bazı oyuncularla, transfer gelirse hazırlıklı olun diye. Bizde her şey konuşulur çünkü. Dışarıdan duymayın dedim"
 
 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:04
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