Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Limon satarım, Galatasaray'a gitmem...'

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Galatasaray'da görev alıp almayacağı hakkında konuştu.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:09
'Limon satarım, Galatasaray'a gitmem...'

"Limon satarım Galatasaray'a gitmem"

"Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray'a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı. Belki hayatım boyunca Fenerbahçe'de de görev almayacağım. Ben çalışacağım beni kimse almayacak, ben kendim gideceğim. Hayalim var ama beklentim hiç yok."

"6-0'lık maçın rüyası var"

"İsmail Güldüren'le aynı odada kalıyorum. Çağırdım, 'Bugün 2 gol, 2 asist yapacağım' dedim. İnanmadı tabii ama 3 gol, 1 asistle bitti maç. Galatasaray o maçı 4-2 de kazanbilirdi, çok kaçırdılar ama biz geldiğimizi attık. Galatasaray da kupada 5-1 yendi bizi, cezalıydım ben. İnsanlar olaylara gülerek yaklaşmayı bilmiyorlar. Tepki gösteriyorlar o dönemki anılarımı anlattığımda. Böyle yaklaşmamak lazım."

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:09
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
    1. Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
    2. Dünya şampiyonunu locaya çorapsız..
    3. Deniz Yılmaz affedildi
    4. Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin..
    5. 31 milletvekiline kötü haber! Dosyalar..
    6. İmam vaaz verirken provokasyon yapan..
    7. 'Limon satarım, Galatasaray'a gitmem...'
    8. Türkiye'nin "Şefkat"i Gazze'ye ulaştı
    9. Darbecilerin güldüren yalanlarını..
    10. Polisi şehit eden zanlı suç makinesi..
    11. Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi..
    12. Erzurum'da çarpmamak için refüje..
    13. Samsun'da korkunç manzara! İki bina..
    14. 31 milletvekiline kötü haber!
    15. Bursa’da uyuşturucu satan oğlunu..
    16. Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
    17. Anderson Talisca'nın cezası belli oldu
    18. Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın..
    19. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye..
    20. Külliye önünde dua eden amca!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam