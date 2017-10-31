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Limon dalından satılıyor

Mersin'de yaklaşık 2 aydır hasadı devam eden limon, bu yıl rekoltesinin az olması nedeniyle dalında beklemeden kilogramı 2 liradan alıcı buluyor.

31 Ekim 2017 Salı 11:48
Limon dalından satılıyor

Mersin, geçen yıl elde ettiği 581 bin ton limon üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alsa da geçen yıl 29 Aralık'ta yaşanan selde tarım alanlarının su altında kalması ve iklimsel etkiler nedeniyle bu yıl istenen rekolte elde edilemedi.

Üretimin büyük kısmının ihraç edildiği kentte, yaklaşık 2 aydır hasadı yapılan ve dalında 2 liradan alıcı bulan limon, yüksek fiyatıyla dikkati çekti.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTÜB) Başkanı Ahmet Dursun Şahin, çiftçilerin zor bir kış ve sıcak bir yaz geçirdiğini belirterek, "Limonun bu yıl rekoltesi biraz düşük, üretim az. Geçen kıştaki soğuk ve bu yaz yaşanan anormal sıcaklar nedeniyle verim biraz düştü. Verimin düşük olması nedeniyle limon fiyatları da bu sene yüksek." dedi.

"Limon fiyatlarının düşmesi gibi bir durum gözükmüyor"

Şahin, limonun kilogramının dalında ortalama 2 liradan alıcı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl yetişen ve hasada hazır olan ürün, 'Ben satıyorum' dediğiniz anda satılıyor, alıcıları var. 'Ben bekleyeyim de tüccar ürünümü gelsin alsın gibi' bir durum yok. Rağbet var. Rusya, Irak, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Romanya'ya ihracat yapılıyor. Daha önce ürün göndermediğimiz ülkelere de bu sene yeni yeni göndermeye başladık. İhracatçılarımızın da bu konuda hakkını teslim edelim."

Fiyatların düşmesinin beklenmediğini vurgulayan Şahin, "Şu an limon fiyatlarını düşmesi gibi bir durum gözükmüyor. Ülkeler arasında olumsuz bir gelişme olmazsa ki öyle bir durum şu an yok, narenciyede fiyat düşer gibi herhangi bir emare yok. Böyle gider ve bu sene narenciyeden, limondan herkes mutlu bir sezon bitirir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:48
  1. limon
  2. limon üretimi
  3. Mersin
  4. Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTÜB) Başkanı Ahmet Dursun Şahin
  5. Anadolu Ajansı
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