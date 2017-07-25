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Limandan ayrılır ayrılmaz facia!

Kuzey Kalimantan eyaletinin Tarakan bölgesi açıklarında 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2017 Salı 15:03
Limandan ayrılır ayrılmaz facia!

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Kuzey Kalimantan  eyaletinin Tarakan bölgesi açıklarında 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tanjung Selor bölgesine gitmek üzere limandan ayrılan teknenin, kısa  bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olduğu belirtildi.

Tekneden, aralarında 2 Alman vatandaşının da bulunduğu 40 kişinin sağ  kurtarıldığı kaydedildi.
 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:03
  1. Endonezya
  2. liman
  3. tekne
  4. facia
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