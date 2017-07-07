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Limana ulaştı... Çin'den kritik adım!

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning, Hong Kong'un Çin egemenliğine dönüşünün 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong Limanı'na ulaştı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:47
Limana ulaştı... Çin'den kritik adım!

Çin ana kıtası dışındaki ilk liman ziyaretini Hong Kong'a yapan uçak gemisine "Cinan" ve "Yinçuan" destroyerleri, "Yentay" fırkateyni, J-15 savaş uçakları ve helikopterlerden oluşan filo eşlik ediyor.

Ülkenin doğusundaki liman kenti Çingdao'dan yola çıkan ve sabah saatlerinde Hong Kong Limanı'na varan geminin ziyareti 11 Temmuz'a kadar sürecek.

20. yıl etkinlikleri çerçevesinde eski İngiliz kolonisi Hong Kong'a gelen Liaoning'in kapıları, hafta sonu ilk defa sivil halkın ziyaretine açılacak.

ZİYARETÇİLER KUYRUK OLUŞTURDU

Liaoning'i ziyaret etmek isteyen binlerce Hong Konglu, 2 bin biletten birini alabilmek için günler öncesinden askeri limanın girişinde kamp kurarak sıraya girdi.

Çin Savunma Bakanlığı, uçak gemisinin 5 günlük ziyaretin ardından olağan askeri eğitim tatbikatına katılmak üzere Hong Kong'tan ayrılacağını duyurmuştu.

Ülkenin ilk uçak gemisi, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) envanterine alınmıştı. Liaoning'in Sovyet yapımı platformu, Ukrayna'dan getirilmişti.

Tamamı yerli üretim olacak ikinci uçak gemisinin inşasını sürdüren Çin, bu geminin yapımını 2020'ye kadar tamamlamayı planlıyor.

Çin, eski İngiliz kolonisi Hong Kong'un egemenliğini kapitalist ekonomi modeli ve "üst seviyede özerklik" yapısını koruması koşuluyla 1997'de İngiltere'den devralmıştı. Gözlemciler, her ne kadar "tek ülke iki sistem" ilkesiyle idare edilse de Çin hükümetinin Hong Kong üzerindeki etkisini sürekli artırdığını ifade ediyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:47
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