Ligin flaş ekibi kupaya veda etti!
Ligin flaş ekiplerinden Kayserispor Türkiye Kupası'na veda etti.08 Şubat 2018 Perşembe 01:52
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen 2. takım oldu.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarı finaldeki rakibi Galatasaray ya da Atiker Konyaspor olacak. Konya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmişti.
Kayserispor: Muammer, Levent, Erkan, Kana Biyik, Sapunaru, Espinoza, Badji, Amorim, Varela, Boldrin, Kravets
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Aykut, Eray, Soner, Muğdat, Seleznov
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Dk. 36 Artem Kravets, Dk. 90+2 Asamoah Gyan (Kayserispor); Dk. 25 Soner Aydoğdu, Dk. 69 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)
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