Lifing: Çin ekonomisi hedefleri aşabilir

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Başkanı Hı Lifıng, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 civarında büyüme hedefini aşmasını beklediklerini söyledi.

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi kapsamında başkent Pekin’deki Medya Merkezinde düzenlenen basın toplantısında NDRC Başkanı Hı Lifing, Çin’in bu yılki ekonomik hedef ve tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NDRC Başkanı Hı Lifing, ülke ekonomisinin bu yılki yüzde 6,5 olan büyüme hedefinin geçebileceğini belirterek, bu hedefin yakalanmasının tamamen başarılmasının beklendiğini ve ekonomik büyümede daha iyi sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ayrıca ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYİH) 80 trilyon yuanı (12,1 trilyon dolar) aşacağını ifade eden Hı Lifing, bu yıl Çin ekonomisinin yapısal iyileşmeler ve olumlu görünümüyle daha güçlü istikrarlı bir büyüme trendi yakaladığını hatırlattı.

Çin'in GSYİH'si bu yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıl aynı dönemine oranla yüzde 6,9 büyüme kaydetmişti.

Çin’de Ekim 24’e kadar sürecek kongreye 2 binden fazla delege katılıyor. ÇKP Merkezi Komitesi, Politbüro ve Daimi Politbüro üyelerinin yeniden seçileceği kongreyi 3 binden fazla yerli ve yabancı medya mensubu takip ediyor.