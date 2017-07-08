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Ivanka Trump babasının yerine toplantılara katıldı

G20 zirvesinde babası ile birlikte Hamburg'da bulunan Ivanka Trump, ABD Başkanı ikili görüşmeler yaparken onun yerine toplantılara katıldı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:19
Ivanka Trump babasının yerine toplantılara katıldı

Beyaz Saray’da babasının danışmanı olarak görev alan ve bu görev doğrultusunda Hamburg’da bulunan Ivanka, bugün toplantı sırasında dünya liderlerinin arasında oturdu.

Independent’ta yer alan habere göre babasının ikili görüşmeler için katılamadığı toplantıda babasının yerine oturan Ivanka Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in arasına oturarak görüşmeleri takip etti.

Afrika, sağlık ve mülteci sorunu konusunda görüşmeler yapıldığı sırada Donald Trump ikili görüşme yapmak için yuvarlak masa toplantısına katılmamıştı. ABD’li yetkililer Ivanka Trump’ın liderlerle birlikte masaya oturması konusunda bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 18:19
  1. G20
  2. Trump
  3. Ivanka Trump
  4. Beyaz Saray
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