Lider'e Es-Es darbesi!

TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor 28. hafta mücadelesinde evinde Eskişehirspor'u ağırladı.
Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a kaybeden Yeni Malatyaspor, bugün de Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olarak çok önemli 3 puan daha kaybetti.
TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor 28. hafta mücadelesinde evinde Eskişehirspor'u ağırladı.
Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a kaybeden Yeni Malatyaspor, bugün de Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olarak çok önemli 3 puan daha kaybetti.
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