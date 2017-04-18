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Lider'e Es-Es darbesi!

TFF 1. Lig'in 28. haftasında nefes kesen mücadelede, Eskişehirspor deplasmanda lider Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Lider'e Es-Es darbesi!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:42

TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatyaspor 28. hafta mücadelesinde evinde Eskişehirspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a kaybeden Yeni Malatyaspor, bugün de Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olarak çok önemli 3 puan daha kaybetti.

 
Etiketleres eseskişehirspormalatyaspor
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:42
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Yeni Akit
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