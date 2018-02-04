Lider Konya deplasmanında!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. hafta maçında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak.



Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Atiker Konyaspor ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor.



ATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Konya Büyükşehir

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ali Çamdalı, Ferhat, Mehdi, Jonsson, Orkan, Milosevic, Jahovic.

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Çaicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan