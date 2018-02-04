Lider Konya deplasmanında!
Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Atiker Konyaspor'a konuk olacak.04 Şubat 2018 Pazar 11:45
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. hafta maçında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak.
Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Atiker Konyaspor ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor.
ATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ali Çamdalı, Ferhat, Mehdi, Jonsson, Orkan, Milosevic, Jahovic.
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Çaicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan
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