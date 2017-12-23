Lider, Adana'da yara aldı

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin golünü 6. dakikada Kubalas attı. Ev sahibi takım 72'de Lalawele ile skora dengeyi getirdi. Ardından 90. dakikada Batuhan İşçiler'in penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 20'ye yükseltirken yenilgiye rağmen liderliğini koruyan Ankaragücü ise 34 puanda kaldı.

Adana Demirspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lingane, Lalawele (Dk. 86 Mendy), Savaş Yılmaz (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir (Dk. 89 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Putsila, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 51 Dieng), Kenan Özer (Dk. 89 Enes Kubat)

Goller: Dk. 6 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 72 Lalawele, Dk. 90 5 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 39 Batuhan İşçiler, Dk. 44 Erhan Kartal, Dk. 80 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 57 Putsila, Dk 90 4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü)