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Lice’deki infaz olayının terör örgütü iç hesaplaşması olduğu iddia edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, evinden alınıp kaçırılarak öldürülen baba ile oğlunun olayının, terör örgütü iç hesaplaşma olduğu iddia edildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
Lice’deki infaz olayının terör örgütü iç hesaplaşması olduğu iddia edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ö.D ve oğlu M.D dün akşam saatlerinde bir grup tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda, elleri ve gözleri bağlı şekilde ölü bulundu.

Olayın ardından güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, infazın örgüt içi hesaplaşma olduğu ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
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