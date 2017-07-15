Lice’deki infaz olayının terör örgütü iç hesaplaşması olduğu iddia edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında ikamet eden Ö.D ve oğlu M.D dün akşam saatlerinde bir grup tarafından evlerinden kaçırıldı. Baba ve oğlu sabah saatlerinde Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsalda, elleri ve gözleri bağlı şekilde ölü bulundu.

Olayın ardından güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, infazın örgüt içi hesaplaşma olduğu ileri sürüldü.