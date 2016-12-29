Lice’de bir terörist enselendi

Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde Diyarbakır Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyon sürüyor. Operasyon çerçevesinde, Lice kırsalında yapılan yol kontrol noktasında terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı. C.B. isimli terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:07
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