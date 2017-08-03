Lice şehidi Çelik 15 Temmuz'da kararını değiştirmiş

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında önceki gün operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Uzman Çavuş Erkan Sakal ile birlikte şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik İstanbul Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aile kabristanlığında toprağa verilen şehidin 15 Temmuz ihanet girişimi öncesinde istifa dilekçesini hazırladığı, ancak darbe girişimi ardından, istifasını geri alarak göreve koştuğu ortaya çıktı. Şehidin sosyal medya hesabından Türk bayrağı fotoğrafı eşliğinde, "Bedeli ödendi, kıyamete kadar dalgalanacak" notu ise yürekleri dağladı. Çelik'in ailesinin oturduğu sitenin bahçesine kurulan çadırda şehidin babası Sadettin ve kardeşi Sezer Çelik taziyeleri kabul etti. Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in babası Sadettin Çelik, oğlunun FETÖ tarafından tayinlerle istifaya zorlandığını iddia etti. Baba Çelik, şehidin 2 yıl Şırnak, 6 yıl Ankara, 2 yıl Van, 2 yıl Ağrı, 2 yıl Suruç'ta görev yaptığını belirterek, "Hainlerin (FETÖ'yü kastederek) yaptığı tayinler. Buna artık isyan etti. 'Baba ben mahkemeye vereceğim' dedi. Mahkemeye verdi. Eğer mahkeme sonuç vermeseydi o ağustosta istifa edecekti" dedi.



"BABA BUNU YAPAMAM" DEDİ

Baba Çelik istifasını hazırlayan şehidin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise yanına geldiğini belirterek, "Çocukları buraya getirdi. Dedi ki: 'Baba devletin bugününde devletimi mahkemeye veremem. Ben istifamı geri alacağım'. İstifasını geri aldı. Gitti görevine başladı. İlk 20 günlüktü 5 şehit verdi. Şunu söylemişti bana: 'Baba ben ne makam, ne mevki, ne de rütbe istiyorum. Ben sadece şehitlerimizin intikamını almak istiyorum'" diye konuştu. Oğluyla şehit olmadan bir gün önce telefonda konuştuğunu söyleyen Sadettin Çelik, "Üzgünüm. Ümit gibi birini kaybettim ama sevinçliyim bir şehit babası oldum. Yüce Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Bir Ümit gider bin Ümit gelecek inşallah" ifadesini kullandı.



3 ÇOCUK BABASIYDI

2016 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik, öğretmen eşi Nesrin çocukları Yiğit Göktürk (11), Nazlı Hilal (8) ve 7 aylık kızları Göksu Reyhan ile birlikte Babaeski'de oturuyordu.



SON PAYLAŞIMI: Bedeli ödendi



Kıyamete kadar dalgalanacak

Lice'de şehit olan Binbaşı Ümit Çelik Türk bayrağının dalgalandığı fotoğrafın üzerine düştüğü "Bedeli ödendi, kıyamete kadar dalgalanacak" notuyla yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Şehit binbaşının sosyal medya hesabından Türk bayrağının dalgalandığı fotoğrafın üzerine, 'Bedeli ödendi, kıyamete kadar dalgalanacak' paylaşımı binlerce beğeni aldı. Uzman Çavuş Erkan Saka ile birlikte şehit düşen kahraman binbaşının Türk bayraklı paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Erzincan, Tercan Çadırkaya nüfusuna kayıtlı olan Çelik'in el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşmesi baba ocağına da ateş düşürdü. Eşi öğretmen olan şehit binbaşının Yiğit ve Hilal adında iki çocuğu var.

Sabah