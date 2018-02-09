Libya'nın Sirte kentinde 'seferberlik' ilan edildi

UMH'ye bağlı "El-Bunyan el-Mersus" güçlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sirte Güvenlik Gücü, kentin doğusunda düşmanın hareketliliğinin gözlenmesinin ardından seferberlik ilan etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kentin doğusunda çok sayıda devriye görevlendirildiği, Sirte'ye giriş ve çıkışlarının barikatlarla kontrol altında tutulduğu vurgulandı.

AA'nın haberine göre, açıklamada seferberliğe sebep olan hareketliliğin terör örgütü DEAŞ unsurlarından mı, yoksa Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerden mi kaynaklandığı belirtilmedi.

Ancak Hafter'e bağlı silahlı güçlerin sözcüsü Ahmed Mismari'nin kısa süre önce, El-Bunyan el-Mersus ile çatışmalara katılmak istemediklerini bildirmesi, söz konusu askeri operasyonun hedefinde DEAŞ unsurlarının olma ihtimalini güçlendiriyor.

Sirte kenti, 2015 yılı başında DEAŞ'ın eline geçmiş, ardından ABD kuvvetleri ve UMH'ye bağlı güçlerin operasyonları sonucunda Aralık 2016'da terör örgütünden kurtarılmıştı. Şehirden kaçan DEAŞ militanları ise çöllere doğru çekilmişti.