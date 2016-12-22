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Libya'da savaş uçağı düştü

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusunda bir savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya'da savaş uçağı düştü
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:27
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Terhuna bölgesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ortak Güvenlik Birimi Başkanı Subhi Mesud, yaptığı açıklamada, Mısrata kentindeki Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının, Trablus'un güneydoğusundaki Er-Rahime bölgesinde düştüğünü söyledi.Mesud, teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada uçağın pilotu ile yardımcısının hayatını kaybettiğini aktardı.Görgü tanıkları ise uçağın bölgedeki bir binanın üzerine düştüğünü kaydetti. Binada can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

 
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