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Libya'da patlama meydana geldi: 1 ölü, 77 yaralı

Bingazi kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 77 kişinin yaralandı.

09 Şubat 2018 Cuma 20:46
Libya'da patlama meydana geldi: 1 ölü, 77 yaralı

Libya'nın Bingazi kentinde cuma namazı sonrası camide düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 77 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bingazi'deki El-Cela Devlet Hastane yetkilisinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin El-Macuri bölgesinde bulunan Ebu Hureyre Camisi'nde patlama meydana geldiğini belirtti.

Ebu Hureyre Camisi'ne yönelik bombalı saldırının faillerini ve nedenlerini henüz bilmediklerini kaydeden yetkili, görgü şahitlerinin, saldırıda iki çanta dolusu patlayıcı kullanıldığını söylediğini aktardı.

Patlama sonrası 1 ölü ve 62 yaralının hastanelerine nakledildiğini ve bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden yetkili, insanların olayın ardından büyük panik yaşadığını dile getirdi.

Yetkili, Bingazi Tıp Merkezi'ne de biri ağır 15 yaralının getirildiğini aktardı.

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde ocak ayı sonlarında düzenlenen iki bombalı saldırıda 37 kişi ölmüş, 73 kişi de yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:46
  1. libya
  2. bingazi
  3. patlama

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