Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Libya'da hava saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var

Libya'nın Derne kentindeki hava saldırısında 17 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Vatandaşlara "kan bağışında bulunun" çağrısı yapıldı.

31 Ekim 2017 Salı 09:04
Libya'da hava saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde kime ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklardan düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentteki El-Hureyş Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 30'u aşkın kişi yaralandı.

Hastanede "acil durum" ilan edildiği ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu. Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'la da mücadele ediyor.

AA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:04
  1. libya
  2. libya askeri
  3. hava saldırısı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD savaşa mı hazırlanıyor? Bakanlar öyle bir şey istedi ki...
    1. ABD savaşa mı hazırlanıyor? Bakanlar..
    2. Özkök, Trump'ın sözleriyle..
    3. Parasını alamayan işçiler Zara..
    4. Londra'dan MESA’ya çifte ödül
    5. Esed terör örgütüne boyun eğdi
    6. Altınordu terminalinin sözleşmesi..
    7. Ordu Büyükşehir Belediyesi spor..
    8. Libya'da hava saldırısı! Onlarca ölü..
    9. Perakende sektöründe yabancı yatırım..
    10. Yerli otoda sona gelindi! Üretici..
    11. AB, hem Avrupa’yı hem deBirliğini..
    12. Amerika S-400 alımını engellemek için..
    13. CHP'li Başkan Kurt taksicileri isyan..
    14. İsrail tüneli havaya uçurdu: 5 ölü
    15. Ekonomi ve siyaset gündemi - 31 Ekim..
    16. Piyasaların gözü kulağı ABD'de
    17. FETÖ göz yumdu, terör örgütü PKK..
    18. Meclisi siber saldırılara karşı..
    19. Darbeci FETÖ ile FOX TV işbirliğinin..
    20. F-35'ler 2018'de Türkiye'de
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'