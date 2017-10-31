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Libya'da hava saldırısı: 17 sivil hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde kime ait olduğu bilinmeyen savaş uçakları hava saldırısı yaptı.

31 Ekim 2017 Salı 10:46
Libya'da hava saldırısı: 17 sivil hayatını kaybetti

Kan gölüne çevrilen Ortadoğu coğrafyasında sivil katliamı sürüyor. Libya'nın doğusundaki Derne kentinde kime ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklardan düzenlenen hava saldırısında çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, 30'dan fazla kişi de yaralandı.

HAFTER'İN KONTROLÜNDE OLMAYAN TEK KENT

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:46
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