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Libya'da hava saldırısı: 17 ölü, 30'dan fazla yaralı

Libya'nın doğusunda meydana gelen hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:56
Libya'da hava saldırısı: 17 ölü, 30'dan fazla yaralı

Libya'nın doğusundaki Derne kentinde kime ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklardan düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya'daki El-Hureyş Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre "acil durum" ilan edildiği ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu. Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'la da mücadele ediyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:56
  1. Libya
  2. hava saldırısı
  3. DEAŞ
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