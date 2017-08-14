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Libya'da eski başbakan Zeydan kaçırıldı!

Eski Libya Başbakanı Ali Zeydan, başkent Trablus'ta kaldığı otelden kaçırıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:17
Libya'da eski başbakan Zeydan kaçırıldı!

Silahlı kişilerce başkentteki Eş-Şark Oteli'nden kaçırılan Ali Zeydan, bilinmeyen bir yere götürüldü. Kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerin kime bağlı oldukları ve Zeydan'ı kaçırma nedenleri henüz netlik kazanmadı. 

İLK KEZ KAÇIRILMIYOR

Zeydan Başbakan olduğu 2013 yılında da "Libya Devrimci Operasyonlar Birliği"ne bağlı milisler tarafından kaçırılmıştı. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:17
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