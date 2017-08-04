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Libya'da bombalı saldırı

Libya'nın Bingazi kentindeki bir cami önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 7 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2017 Cuma 20:24
Libya'da bombalı saldırı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bingazi kentinde bir caminin önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı.

Saldırının Doğu Libya Kabileleri Birliği Başkanı El-Başa Salih el-Atyuş'u hedef aldığı belirtilirken, Atyuş'un olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Atyuş, Kasım 2016'da da yine aynı camiden çıkışı sırasında kendisini hedef alan saldırıda yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 20:24
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