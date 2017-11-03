Libya'da 3 Türk ve 1 Alman kaçırıldı

Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığını belirtti.

Henüz kim tarafından ya da ne için kaçırıldıklarının öğrenilemediğini ifade eden Kuki, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.