Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Libya'da 123 kaçak göçmen yakalandı

Libya'nın batı kıyısında bazı Afrika ülkelerinden 123 kaçakgöçmenin yakalandığı bildirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:18
Libya'da 123 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından  yapılan açıklamada, Trablus'un 80 kilometre doğusundaki Castelverde'de 13'ü kadın  22'si çocuk 123 göçmenin yakalandığı bilgisi verildi.

Göçmenlerin, Uluslararası Tıp Derneğince ilk yardım almaları için  Göçle Mücadele Birimindeki "Sığınma" bölümüne teslim edildiği belirtilen  açıklamada, yetkili makamların, bu kişilerin vatanlarına gönüllü dönüşlerini  kolaylaştırmak ve gerekli belgelerini çıkarmak üzere mensup oldukları ülkelerin  büyükelçilikleri ile iletişime geçtiği duyuruldu.

Libya'nın batı kıyısında dün Trablus açıklarında kurtarma operasyonu  gerçekleştirilmiş ve 65'i kadın 11'i çocuk 352 kaçak göçmen yakalanmıştı. Son iki  günde yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 475'e ulaştı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    1. İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı
    2. İsrail: Amerika, büyükelçiliğini..
    3. Dünya olası 'Afrin' operasyonunu..
    4. Robotun vergisini kim ödeyecek?
    5. Ücretsiz internet eğitimi verilecek
    6. Eski CIA çalışanının belge sakladığı..
    7. Benfica'dan Galatasaray'a Talisca..
    8. Sanalı takip ediyoruz ama güvenmiyoruz
    9. İstanbul için çok ciddi uyarı!
    10. Uçuşlarda yeni dönem Mart ayında..
    11. Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem..
    12. Yazılımcı ve mühendis aranıyor
    13. Komandoların Afrin'e dualarla..
    14. İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu'..
    15. Dolar güne nasıl başladı?
    16. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    17. Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!
    18. Binlerce emekliyi ilgilendiriyor! Son..
    19. Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya..
    20. Leverkusen'den Tolgay Arslan için yeni..
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...