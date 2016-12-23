Libya uçağı kaçırıldı!

Libya devletine ait Afriqiyah havayollarına ait Airbus A320 yolcu uçağı, içindeki 118 kişiyle birlikte iki saldırgan tarafından kaçırılarak Malta'ya indirildi.
İç hatlar seferi yapan Sebha'danTrablus'a gitmekte olan uçak, yolundan çevrildi. Malta'ya yönlendirilen uçağın yerel saatle 11.32'de Luqa Havaalanı'na indiği bildiriliyor.
Uçağı kaçıran iki saldırgan, havalimanında aracı havaya uçurmakla tehdit ediyor.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, güvenlik güçlerinin operasyon için hazırlandığını söyledi.
Malta basını, hava korsanlarının Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı olduğunu bildiriyor.