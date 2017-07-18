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Libya Büyükelçisi Abdulkadir’den Denizli’ye ziyaret

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, turizm bölgelerini gezmek amacıyla geldiği Denizli’de Vali Hasan Karahan’ı makamında ziyaret etti.

18 Temmuz 2017 Salı 22:36
Libya Büyükelçisi Abdulkadir’den Denizli’ye ziyaret

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, turizm bölgelerini gezmek, sağlık turizmi hakkında bilgi almak ve Libya-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Denizli’ye geldi. Denizli Valisi Hasan Karahan’ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Abdulkadir, Denizli’nin Türkiye’deki önemli turizm, ticaret ve sanayi şehirleri arasında yer aldığını belirtti. Abdulkadir, Denizli ile Libya arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmak istediklerini söyledi.

Vali Karahan, Libya Büyükelçisi Abdulkadir’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Denizli’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:36
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