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Libya açıklarında 120 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvvetlerine bağlı liman ve sahil güvenlik ekiplerinin, Trablus sahili açıklarında şişme botta bulunan 120 göçmeni kurtardığı belirtildi.

30 Ocak 2018 Salı 09:52
Libya açıklarında 120 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvvetleri Liman Sahil Koruma Şefi el-Hadi Muhammed Sabrata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma ekibi tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Afrikalı yasa dışı göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Muhammed, Trablus'un 60 kilometre doğusundaki Karapoli kenti açıklarında gerçekleşen kurtarma operasyonu ardından göçmenlerin Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine naklinin yapıldığını dile getirdi.

Öte yandan göçmenlere sağlık hizmeti veren Uluslararası Tıp Kurulu üyesi doktor Abdulaziz el-Mısrati, kurtarılanlar arasında 13 kadın, 4 çocuk bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac geçen kasım ayında yaptığı açıklamada yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:52
  1. Göçmen
  2. Karapoli
  3. Libya
  4. Trablus sahilleri
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