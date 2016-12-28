LG'den giyilebilir hoparlör: LG TONE Studio

LG, CES 2017 fuarına az bir süre kala ilgi çekecek yeni ürünleriyle ilgili görselleri paylaşmaya devam ediyor. Şirketin yeni kablosuz ses ürünleri şık tasarımı ve ilgi çekici özellikleri ile dikkat çekiyor.

LG tarafından CES 2017 fuarında tanıtılacak olan ürünler arasında “giyilebilir hoparlör” olarak nitelenebilecek LG TONE Studio dikkat çekiyor. TONE Studio'ya kablosuz kulaklık TONE Free eşlik ediyor.

Sıra dışı bir görünümü olan TONE Studio'nun üst kısmı iki adet tam menzilli hoparlöre sahip bulunuyor. Alt kısımda ise iki adet titreşimli hoparlör yer alıyor. Bu hoparlörler birleşerek film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken surround ses deneyiminin yaşanmasını sağlıyor. DTS'deki surround ses uzmanlarıyla birlikte geliştirilen TONE Studio Hi-Fi DAC (Dijitalden Analoga Çevirici) barındırıyor. Bu özellik ile ses mümkün olan en yüksek seviyede yeniden oluşturuluyor. Buna ek olarak, Dual Play özelliği sayesinde iki LG TONE Studio'yu birbirine bağlamak ve daha güçlü bir ses çıkışı elde etmek mümkün oluyor.

LG TONE Free ise boyun bandına yerleştirildiği andan itibaren şarj olmaya başlayan, topuz şeklindeki kablosuz kulaklıklardan oluşuyor. Kulaklık ile akıllı cihazının eşleştirilebiliyor; bu sayede telefona gelen arama ve mesajları titreşim yoluyla size bildirebiliyor. LG TONE Free ses komutlarıyla yönlendirilebiliyor. Bu da gelen aramaları telefonunuzu çıkarmadan yanıtlamanıza veya reddetmenize olanak sağlıyor.

İki ürünle ilgili detaylar şimdilik bu kadar. LG TONE Studio ve TONE Free aksesuarları ile ilgili ayrıntılar ilk defa CES 2017'de paylaşılacak. Satış fiyatı ve piyasaya sürüleceği tarihte yine bu fuarda açıklanacak.

(Haber7)