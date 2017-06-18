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"LGBT'li sapkınlar için köprü ışıklarını değiştirdiler"

Dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı renklere büründü.

18 Haziran 2017 Pazar 07:23
"LGBT'li sapkınlar için köprü ışıklarını değiştirdiler"

YENİAKİT.COM.TR - Dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı renklere büründü.

O rezalet görüntüleri gören vatandaşlar çok sert tepki gösterirken yapılan bu skandal sosyal medyayı salladı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 07:23
  1. LGBT sapkınları için köprü ışıklarını değiştirdiler
  2. LGBT sapkınlar
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • MuhammedMuhammed53 dk önce
  • Şükrü GÜZENŞükrü GÜZEN1 sa önce
    Hemen bu şekilde yorumlamak çok yanlıştır bence.simdi diyelim PKK renkleri içinde mesela sarı ve yeşil gibi renkler var. Şimdi efendim biz o renkleri kullanmayacakmıyız ? Bu şekilde benzetme ve çağrışım yapmak ve yapıldığını iddia etmek de çok yanlıştır
  • müslüman Anadolu insanımüslüman Anadolu insanı1 sa önce
    Bana izin verin kellesini koparayim.bunu yapanı bulun.hakkından gelin belediye başkanı mı kim artık bu ?
  • Sina SALIKSina SALIK4 sa önce
    Fetö hiç bir yerden temizlenmedi temizlenmeyecek. Fetöcülerle solcu ve kemalistler yıllardır kardeş gibiler. Özellikle üniversiteler bu adamlarla dolu. En muhafazkar üniversiteler dahil ki zaten fetö yapısı kemalizm ve solun din ayağını oluşturuyor. Kemalist ve solcular besliyor zaten nasıl Ergenekon davaları danışıklı dövüşse bu fetö davaları da danışıklı dövüş ve milleti oyalama tiyatrosu. Erdoğan tek başına mücadele edemez. Bu kirli yapıyı ancak millet durdurur millet devirir. Başka türlü sadece bekleriz.
  • ysys6 sa önce
    Yok gökkuşağını parayla satın almışlar da onların olmuş. Bırakın isteyen kullansın da şu sembollükten kurtulsun artık. Çocuklarımın şemsiyelerini niye boş boş çöpe atayım ki?
  • turkturk7 sa önce
    ALCAKLIGI YAPAN BELLI O KOPRUDE KI CALISTIYSA VE KIM IZIN VERDIYSE. DURDUK YERE O ISIKLAR DEGISMEZ
  • MehmetMehmet7 sa önce
    Allah belanızı vesın sorumlular derhal işten atılsın
  • ABDULHAMİDABDULHAMİD8 sa önce
    Kim bu alçaklığı yaptıysa ortaya çıkarılsın
  • Galip BarutGalip Barut8 sa önce
    Bunların fetö işbaşında 2019 operasyonları olduğunu yetlliler biliyordur herhalde.Yetkililerde fetöteröristi değilse tabii...
  • BetoBeto8 sa önce
    Alti renkten olusuyorsa ibnelerin simgesi..Orijinali "Yedi" renkli ve bir italyan sanatcinin insanlarin bir arada huzurlu yasamalari icin yaptigi bir eser..ibneler alti renge düsürüp kendilerin eseri gibi gösteriyorlar ama hicde öyle degil..
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