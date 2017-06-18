"LGBT'li sapkınlar için köprü ışıklarını değiştirdiler"
Dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı renklere büründü.18 Haziran 2017 Pazar 07:23
YENİAKİT.COM.TR - Dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü LGBT'li sapkınların simgesel olarak kullandığı renklere büründü.
O rezalet görüntüleri gören vatandaşlar çok sert tepki gösterirken yapılan bu skandal sosyal medyayı salladı.
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Muhammed53 dk önce Şükrü GÜZEN1 sa önce Hemen bu şekilde yorumlamak çok yanlıştır bence.simdi diyelim PKK renkleri içinde mesela sarı ve yeşil gibi renkler var. Şimdi efendim biz o renkleri kullanmayacakmıyız ? Bu şekilde benzetme ve çağrışım yapmak ve yapıldığını iddia etmek de çok yanlıştır müslüman Anadolu insanı1 sa önce Bana izin verin kellesini koparayim.bunu yapanı bulun.hakkından gelin belediye başkanı mı kim artık bu ? Sina SALIK4 sa önce Fetö hiç bir yerden temizlenmedi temizlenmeyecek. Fetöcülerle solcu ve kemalistler yıllardır kardeş gibiler. Özellikle üniversiteler bu adamlarla dolu. En muhafazkar üniversiteler dahil ki zaten fetö yapısı kemalizm ve solun din ayağını oluşturuyor. Kemalist ve solcular besliyor zaten nasıl Ergenekon davaları danışıklı dövüşse bu fetö davaları da danışıklı dövüş ve milleti oyalama tiyatrosu. Erdoğan tek başına mücadele edemez. Bu kirli yapıyı ancak millet durdurur millet devirir. Başka türlü sadece bekleriz. ys6 sa önce Yok gökkuşağını parayla satın almışlar da onların olmuş. Bırakın isteyen kullansın da şu sembollükten kurtulsun artık. Çocuklarımın şemsiyelerini niye boş boş çöpe atayım ki? turk7 sa önce ALCAKLIGI YAPAN BELLI O KOPRUDE KI CALISTIYSA VE KIM IZIN VERDIYSE. DURDUK YERE O ISIKLAR DEGISMEZ Mehmet7 sa önce Allah belanızı vesın sorumlular derhal işten atılsın ABDULHAMİD8 sa önce Kim bu alçaklığı yaptıysa ortaya çıkarılsın Galip Barut8 sa önce Bunların fetö işbaşında 2019 operasyonları olduğunu yetlliler biliyordur herhalde.Yetkililerde fetöteröristi değilse tabii... Beto8 sa önce Alti renkten olusuyorsa ibnelerin simgesi..Orijinali "Yedi" renkli ve bir italyan sanatcinin insanlarin bir arada huzurlu yasamalari icin yaptigi bir eser..ibneler alti renge düsürüp kendilerin eseri gibi gösteriyorlar ama hicde öyle degil..