LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali

Bu sene 2017 İstanbul LGBTİ Onur Haftası kapsamında 25 Haziran 2017 saat 17:00'da Taksim Meydanı'nda gerçekleşecek yürüyüş sosyal medyaya da büyük bir tepkiye neden oldu.



2010 yılından beri geniş bir organizasyon dahilinde düzenlenenen yürüyüş, son iki senedir Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle artan tepkiler sonucu İstanbul Valiliği tarafından engellenmişti.



Ancak bu sene yapılması düzenlenen yürüyüş hakkında henüz 'yasaklama' açıklaması gelmezken, organizasyon sırasında yaşanacak olası gerginliklerden dolayı endişe ediliyor.



Nitekim çok sayıda İslami grup, kurum ve kuruluştan yürüyüşe 'engel olma' yönünde çağrılar yapılıyor.



İslami gruplar, eşcinselliğin kimi beden özürleri gibi değerlendirilmesi gerektiğini ancak bunu meşrulaştırılan, özendiren ve bir 'yönelim' olarak sunan yaklaşım ve organizasyonlara karşı çıkacaklarını ifade ediyorlar.

mepanews