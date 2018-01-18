LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı

LG'nin merakla beklenen yeni modeli LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu.



TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



LG V30 Plus modeli Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki renk seçeneği ile Ocak ayının sonunda satışa çıkacak. LG V30 Plus Türkiye fiyatı4399 TL olarak belirlendi.





