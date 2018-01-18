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LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı

LG’nin yeni amiral gemisi modeli olan V30 Plus satışa çıkıyor. Telefonun satış tarihi ve LG V30 Plus Türkiye fiyatı resmiyet kazandı. İşte LG V30'un Türkiye fiyatı

18 Ocak 2018 Perşembe 20:33
LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı açıklandı

LG'nin merakla beklenen yeni modeli LG V30 Plus'ın Türkiye fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

LG V30 Plus modeli Aurora Siyahı ve Bulut Grisi olmak üzere iki renk seçeneği ile Ocak ayının sonunda satışa çıkacak. LG V30 Plus Türkiye fiyatı4399 TL olarak belirlendi.


 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:33
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