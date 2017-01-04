LG kalemli akıllı telefonunu tanıttı

LG, CES 2017 kapsamında orta ila düşük aralıkta özelliğe sahip kalemi olan orta sınıf akıllı telefonu LG Stylo 3’ü tanıttı.

LG kalemli akıllı telefonunu tanıttı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 21:08
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LG Stylo 3, 3GB RAM ve sekiz çekirdekli MediaTek işlemci ile güçlendirilmiş ve Android işletim sisteminin son sürümü 7.0 Nougat tarafından çalıştırılıyor. Ayrıca 13 megapiksel kameraya sahip telefon, yazma ihtiyacı için şık bir kalem ile geliyor.

LG Stylo 3

Kısacası, LG Stylo 3, amiral gemisi cihazından çok uzak fakat çok daha az ödeme yapılacağı için bu durum gerçekten de sürpriz değil. Kalem özelliklerini geleneksel performansına kıyasla daha çok değer veriyorsanız, dikkate alınması gereken bir cihaz olabilir.

LG Stylo 3

 
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