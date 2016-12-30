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LG G6’nın tasarımı tüm detayları ile ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni amiral gemisi G6 için tüm detayların yer aldığı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoya göre telefonun arka kısmı LG G5 ile aynı olacağa benziyor.

LG G6’nın tasarımı tüm detayları ile ortaya çıktı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:48
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Güney Koreli teknoloji devi LG yeni amiral gemisi G6 için yayınlanan son videoda cihazın tasarımı gözler önüne seriliyor. LG G6'nın G5'ten izler taşıdığı hatta boyut ve ekran genişliğinin neredeyse aynı kalacağını söylemek mümkün. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


Selefi ile ilk belirgin fark hoparlörün konumu olmuş: zira LG G6'da hoparlör aşağı konumlandırılmış. Bir de USB-C girişi göze çarpıyor. Ön tarafta da göze çarpan bir yenilik görünmüyor. Eğer bu tasarım doğruysa LG, G6'da risk almadan sade tasarımlı bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ek olarak cihazın arka panelinde yine alıştığımız parmak izi okuyucusu, çift kamerası ve flaşı bulunuyor.

Cihazın fiyatı ve tam olarak ne zaman tanıtılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.







(Yeni Şafak)
 
EtiketlerGüney KoreKoreLG
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