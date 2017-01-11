LG G6 10 Mart’ta piyasaya sürülebilir

Telefon üreticileri genellikle mobil dünya kongresinden bir iki gün önce yeni amiral gemilerini tanıtmayı alışkanlık haline getirdi. Bu gelenek bu yıl da sürecek gibi gözüküyor. LG G6 ise MWC 2017'de ilk kez boy gösterecek cihazlar arasında ön plana çıkma potansiyelini taşıyor. Bu da LG'ye yeni akıllı cihazı ile kongrede tüm ışıkları üzerinde toplama fırsatını sunacak. LG bu avantajını ürünü çıkartırken de kullanmak istiyor. Bu yüzden telefon üreticisi devi, yeni ürününü erken piyasaya sürebilir.



LG G6'nın MWC'de tanıtılması kesinleşirken, ne zaman çıkış yapacağı konusunda açıklama yapılmamıştı. Kore basınında yer alan haberlere göre LG'nin çıkış tarihi de ortaya çıktı. Buna göre şirketin yeni amiral gemisinin Güney Kore'de 10 Mart'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. LG G5, Samsung Galaxy S7 ve S7 edge'den 20 gün sonra 31 Martta satışa sunulmuştu. Fakat bu sefer LG farklı bir strateji geliştirerek, özellikle Note 7 skandalı sonrası tanıtımını yaparak cihazı erken çıkarmak istiyor gibi gözüküyor. Galaxy S8'in nisan ayında tanıtılacağı dedikodularına karşılık LG G6 'nın 1 ay öncesinden raflarda yer alacağını söyleyebiliriz. Bu da LG açısından avantaj olarak değerlendiriliyor.



Modüler tasarımdan vazgeçen LG G6, yeni bir tasarım ve üst düzey bir donanımla karşımıza çıkacak. Fiyatı ve Türkiye çıkış tarihi konusunda tabii ki çok erken.











(Yeni Şafak)