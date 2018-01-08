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Leyla Zana için kritik gün

HDP'li Leyla Zana'nın 'devamsızlık nedeniyle' milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor yarın TBMM'de görüşülecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:47
Leyla Zana için kritik gün

Genel Kurulda yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bir saat milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak.

Meclis gündeminin son sırasında yer alan, Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporu da Genel Kurulda ele alınacak.

Karma Komisyon, Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden, 1 Ekim 2016 - 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmayan Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar vererek, hazırladığı raporu Genel Kurula sunmuştu.

Genel Kurulda Zana'nın kendisi ya da başka bir milletvekili savunma yapabilecek.

Rapor üzerindeki oylama gizli yapılacak. Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 24 saat sonra yapılabiliyor. Bu durumda oylamanın 10 Ocak Çarşamba yapılması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda daha önce, çalışmalara uzun süre katılmayan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekillikleri düşürülmüştü.

"Milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları bulunan" HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile istifa eden CHP İstanbul milletvekili Şafak Pavey'in milletvekillikleri de düşürülerek sona erdirilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:47
  1. leyla zana
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