Leverkusen'den Tolgay Arslan için yeni teklif!

27 yaşındaki futbolcu için son olarak 7 milyon Euro’luk teklifte bulunan ancak olumsuz yanıt alan kulübün, önerisini yenilediği ortaya çıktı. Alman ekibinin Tolgay için son olarak 10 milyon Euro’luk teklifle Kara Kartal’ın kapısını çaldığı kaydedildi. Yönetimin, bu teklifle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. (Fanatik)