Levent Üzümcü'den skandal tweet! Türkiye için bakın ne dedi?

Hükümet'e karşı görüşleriyle tepki alan tiyatrocu Levent Üzümcü 2017 Referandum sonuçlarını da hazmedemedi.
Referandumdan % 51.4 Evet çıkması Üzümcü'yü adeta çıldırttı. Sonuçları attığı tweetlerle değerlendiren Levent Üzümcü'nün ilk önce hedefinde YSK vardı. YSK başkanı Sadi Güven'in daha önceki seçimlerde de uyguladığımız sistemi uyguladık sözleri tatmin etmedi ki skandal tweeti attı...
Levent Üzümcü referandum sonucunda kendisinin kaybetmediğini söylerken Türkiye için Çolak Ülke ifadesini kullandı...