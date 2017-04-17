% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Levent Üzümcü'den skandal tweet! Türkiye için bakın ne dedi?

16 Nisan tarihinde yapılan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kapsamlı sistem değişikliği olan referandumdan 'Evet' kararının çıkmasını tiyatrocu Levent Üzümcü hazmedemedi.

Levent Üzümcü'den skandal tweet! Türkiye için bakın ne dedi?
Eklenme: 17 Nisan 2017, 13:17

Hükümet'e karşı görüşleriyle tepki alan tiyatrocu Levent Üzümcü 2017 Referandum sonuçlarını da hazmedemedi.

Referandumdan % 51.4 Evet çıkması Üzümcü'yü adeta çıldırttı. Sonuçları attığı tweetlerle değerlendiren Levent Üzümcü'nün ilk önce hedefinde YSK vardı. YSK başkanı Sadi Güven'in daha önceki seçimlerde de uyguladığımız sistemi uyguladık sözleri tatmin etmedi ki skandal tweeti attı...

levent-üzümcü-referandumLevent Üzümcü referandum sonucunda kendisinin kaybetmediğini söylerken Türkiye için Çolak Ülke ifadesini kullandı...

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fatih

sende jhon dündar'ın yanına gitsen iyi olacak,Almanlar sahip çıkar sana...

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