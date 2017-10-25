Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Levent Üzümcü'den Meral Akşener için olay yorum

Devlet Tiyatroları’ndan atılan Levent Üzümcü, Meral Akşener için olay bir yorumda bulundu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:58
Levent Üzümcü'den Meral Akşener için olay yorum

Devlet Tiyatroları’ndan atılan Levent Üzümcü, bugün yeni parti çalışmalarına resmiyet kazandıran Meral Akşener hakkında olay bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Akşener’e destek veren Üzümcü, “Canım” benim, yolunuz açık olsun.” İfadelerini kullandı. Üzümcü’nün açıklamasında kullandığı ‘canım’ ifadesi, mesajdaki en dikkat çekici nokta oldu.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:58
  1. Levent Üzümcü
  2. Devlet Tiyatroları
  3. Meral Akşener
  • Berlinden GurbetciBerlinden Gurbetci2 sa önce
    Onlar seni rahmet ile ANMAZLARDI ben kefilim.AK SENER sen önce yortta solh u acikla.Basbakan olacagim dedin 15 temmuzda .BUNLARI BIR ACIKLA......
  • MirzaMirza3 sa önce
    İşte meral akşeneri kimler desdekliyor zihniyet belli
  • MilletMillet5 sa önce
    Bizde senin ecdadını .... anıyoruz Amerikanın süslü kuklası
  • Emekli polis Emekli polis 5 sa önce
    Solcu ateist aslında tepki göstermeli.orda sol parti liderlerinden hiç belirtmemiş.
  • YasinYasin6 sa önce
    Bunlar ülkücülerin içerisindeki ulusalcı kesim bunlar ak partinin oyunu bölemezler aslında düşünmesi gereken parti chp çünkü chp içerisindeki atatürkçüler için iyi bir alternatif oldu zaten islamiyette milliyetçilik yok islami düşünen muhafazakar kesim milliyetçiliğe prim vermez ya boş oy kullanır yada kendisine en yakın partiye oy verir
  • Black eagleBlack eagle6 sa önce
    Yav he he
  • FetösavarFetösavar6 sa önce
    Körler sağırlar...
  • xx6 sa önce
    Bu tur insanlar haber yapildikca meshur olur oda kendini birsey sanar .luzumsuz
  • SerdarSerdar6 sa önce
    Levent sana kim dedi Meral hanımı övüyon. Niye partiyi deşifre ediyorsun. :) Proje olduğunu 1 kitap yazsan Levent in anlattığı kadar anlaşılmaz.
  • KocasolakKocasolak7 sa önce
    Bu yobaz insan kılığında bir yaratıktır. Haber yapmaya değmez de solcu yobazın kriptolar partisine desdek çıkması gerçekten haber.
Daha fazla yorum göster (1/10)
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?