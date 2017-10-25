Levent Üzümcü'den Meral Akşener için olay yorum

Devlet Tiyatroları’ndan atılan Levent Üzümcü, bugün yeni parti çalışmalarına resmiyet kazandıran Meral Akşener hakkında olay bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Akşener’e destek veren Üzümcü, “Canım” benim, yolunuz açık olsun.” İfadelerini kullandı. Üzümcü’nün açıklamasında kullandığı ‘canım’ ifadesi, mesajdaki en dikkat çekici nokta oldu.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr