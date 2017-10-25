Levent Üzümcü'den Meral Akşener için olay yorum
Devlet Tiyatroları’ndan atılan Levent Üzümcü, Meral Akşener için olay bir yorumda bulundu.25 Ekim 2017 Çarşamba 14:58
Devlet Tiyatroları’ndan atılan Levent Üzümcü, bugün yeni parti çalışmalarına resmiyet kazandıran Meral Akşener hakkında olay bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Akşener’e destek veren Üzümcü, “Canım” benim, yolunuz açık olsun.” İfadelerini kullandı. Üzümcü’nün açıklamasında kullandığı ‘canım’ ifadesi, mesajdaki en dikkat çekici nokta oldu.
Faruk Erzen / yeniakit.com.tr
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Berlinden Gurbetci2 sa önce Onlar seni rahmet ile ANMAZLARDI ben kefilim.AK SENER sen önce yortta solh u acikla.Basbakan olacagim dedin 15 temmuzda .BUNLARI BIR ACIKLA...... Mirza3 sa önce İşte meral akşeneri kimler desdekliyor zihniyet belli Millet5 sa önce Bizde senin ecdadını .... anıyoruz Amerikanın süslü kuklası Emekli polis 5 sa önce Solcu ateist aslında tepki göstermeli.orda sol parti liderlerinden hiç belirtmemiş. Yasin6 sa önce Bunlar ülkücülerin içerisindeki ulusalcı kesim bunlar ak partinin oyunu bölemezler aslında düşünmesi gereken parti chp çünkü chp içerisindeki atatürkçüler için iyi bir alternatif oldu zaten islamiyette milliyetçilik yok islami düşünen muhafazakar kesim milliyetçiliğe prim vermez ya boş oy kullanır yada kendisine en yakın partiye oy verir Black eagle6 sa önce Yav he he Fetösavar6 sa önce Körler sağırlar... x6 sa önce Bu tur insanlar haber yapildikca meshur olur oda kendini birsey sanar .luzumsuz Serdar6 sa önce Levent sana kim dedi Meral hanımı övüyon. Niye partiyi deşifre ediyorsun. :) Proje olduğunu 1 kitap yazsan Levent in anlattığı kadar anlaşılmaz. Kocasolak7 sa önce Bu yobaz insan kılığında bir yaratıktır. Haber yapmaya değmez de solcu yobazın kriptolar partisine desdek çıkması gerçekten haber.