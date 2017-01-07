Levent Nazifoğlu: Chedjou ciddiyetsizdi

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Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, muhabirler ile yaptığı sohbette Çin kulüpleri ile adı anılan Lukas Podolski'nin büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını söyledi. İşte o açıklamalar!

Podolski büyük ihtimalle aramızdan ayrılacak

Nazifoğlu, "Podolski büyük ihtimalle aramızdan ayrılacak. İmza aşamasına kaldı. Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var.'' dedi.

Chedjou ciddiyetsizdi

Chedjou gönderilecek ve ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika kupasına gitmediği halde gitti havası yarattı. Ciddiyetsizdi. Temizliyoruz. Faydaları yok ve zarar veriyorlar.

Bu seneyi hoca ile bitireceğiz

Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak şimdi bitirirdik. Şampiyonluk ve takımın aşama kaydetmesi gönderilmesi bir kriter olacak.

Muslera'ya özel eldiven

Sakatlarımız var. Ancak hepsi Konya maçına yetişiyorlar. Onun için bir handikapımız yok. Kalecilerin normal antrenmanlarını yapıyoruz. Cenk ve Muslera yetişecek. Konya maçında olacaklar. Muslera'ya özel eldiven yapıyorlar. İki parmağı içine alacak şekilde 4 parmaklı olacak.