Levent Nazifoğlu: Chedjou ciddiyetsizdi

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, muhabirler ile yaptığı sohbette Çin kulüpleri ile adı anılan Lukas Podolski'nin büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını söyledi. İşte o açıklamalar!
Podolski büyük ihtimalle aramızdan ayrılacak
Nazifoğlu, "Podolski büyük ihtimalle aramızdan ayrılacak. İmza aşamasına kaldı. Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama onun gitmek gibi bir hali var.'' dedi.
Chedjou ciddiyetsizdi
Chedjou gönderilecek ve ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika kupasına gitmediği halde gitti havası yarattı. Ciddiyetsizdi. Temizliyoruz. Faydaları yok ve zarar veriyorlar.
Bu seneyi hoca ile bitireceğiz
Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak şimdi bitirirdik. Şampiyonluk ve takımın aşama kaydetmesi gönderilmesi bir kriter olacak.
Muslera'ya özel eldiven
Sakatlarımız var. Ancak hepsi Konya maçına yetişiyorlar. Onun için bir handikapımız yok. Kalecilerin normal antrenmanlarını yapıyoruz. Cenk ve Muslera yetişecek. Konya maçında olacaklar. Muslera'ya özel eldiven yapıyorlar. İki parmağı içine alacak şekilde 4 parmaklı olacak.