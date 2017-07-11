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Leşker-i Tayyibe, saldırı iddialarını yalanladı

Leşker-i Tayyibe grubu, Hindistan işgali altında bulunan Keşmir'de, Hindu hacılarının öldürülmesini kınayarak, eylemi direnişçilerin gerçekleştirdiği iddialarını reddetti

11 Temmuz 2017 Salı 21:00
Leşker-i Tayyibe, saldırı iddialarını yalanladı

Leşker-i Tayyibe'nin sözcüsü Abdullah Ghaznavi, yaptığı yazılı açıklamada, Hindu hacılara yönelik eylemi "menfur" bir saldırı olarak niteledi.

"DİNİMİZ HİÇBİR İNANCA YÖNELİK ŞİDDETE İZİN VERMEZ"

"Dinimiz, hiçbir inanca yönelik şiddete izin vermez. Bu eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Ghaznavi, şunları kaydetti:

"Bu barbarlık ve vahşet, Hindistan ordusunun alametifarikasıdır. Hindistan, Keşmirlilerin özgürlük mücadelesini sabote etmek istemekle, hain amaçlarını gerçekleştirmek için bu gibi saldırıları kullanmaktadır."

Keşmir'deki sivil toplum kuruluşları da, Hindu hacılara yönelik saldırıları kınadı. Saldırının bağımsız bir komisyon tarafından araştırılmasını talep eden insan hakları savunucusu Khurram Parve yaptığı açıklamada, koşulsuz şartsız yaşamını yitirenlerin yanında olduklarını ancak olayın tarafsız ve güvenilir bir şekilde incelenmesini talep ettiklerini vurguladı.

Keşmir'in güneyindeki Anantnag bölgesinde yer alan Botengo köyünde dün sabah saatlerinde, Amarnath tapınağından dönen Hindu hacıların bulunduğu otobüs silahlı saldırıya uğramıştı.

Polis, 7 Hindu hacının öldüğü, 19'unun yaralandığı saldırının güvenlik güçlerini hedef aldığını ve Leşker-i Tayyibe'ye bağlı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Leşker-i Tayyibe grubu, Pakistan, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. 1987'de Pakistan'da Hafiz Seyid tarafından kurulan grup, 2008 yılında Mumbai'de 164 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilişkilendirilmişti.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:00
  1. pakistan
  2. sivil toplum kuruluşları
  3. Hindu
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