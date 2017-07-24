Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre oldu!

Beşiktaş forvet ve stoper arayışlarının yanı sıra orta saha için de hamle yapmaya hazırlanıyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:44
Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre oldu!

Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra orta sahada oluşan zaafiyeti gidermek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim gözünü yeniden Lens'e çevirdi. 

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcu için daha önce 2 kez girişimde bulunan ancak bundan bir sonuç elde edemeyen yönetim yeni bir atağa kalktı.

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland ile Lens için masaya oturacağı öne sürüldü.

SUNDERLAND'A 1.5 MİLYON EURO

Sunderland Yönetimi'nin Lens için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro önermeyi planlayan Umut Güner'in bu transferi kesin olarak bitirmeye kararlı olduğu belirlendi. Lens'in ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:44
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse ödemeyin!
    1. Uyarı bakandan geldi: 1 yılı geçtiyse..
    2. Gülen Enes Kanter için seferberlik..
    3. Altın yükselişi devam ediyor
    4. Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
    5. Dünyaya makarnayı Türkiye yediriyor
    6. Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi..
    7. İsrailli bakandan küstah açıklama!
    8. Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre..
    9. Gündeme bomba gibi düşen görüşme!
    10. Bahçeli spor yaparken böyle görüntülendi
    11. 1 yılı geçtiyse ödemeyin
    12. Çok kaza yapan sürücüler dikkat!..
    13. Filistinliler maketten yaptıkları..
    14. Bilecik'te feci kazada 3 kişi can verdi
    15. Bitlis'te 1 terörist teslim oldu
    16. Protokol kavgasının ardından..
    17. Kahramanın habercisi 15 Temmuz'u..
    18. Dolar düşüşle haftaya başladı
    19. Ndiaye için G.Saray'ı şoke eden yanıt
    20. Geçtiğimiz hafta vurmuşlardı! Çin'den..
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!