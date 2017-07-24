Lens'te yeni gelişme! Teklif deşifre oldu!

Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra orta sahada oluşan zaafiyeti gidermek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim gözünü yeniden Lens'e çevirdi.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcu için daha önce 2 kez girişimde bulunan ancak bundan bir sonuç elde edemeyen yönetim yeni bir atağa kalktı.

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland ile Lens için masaya oturacağı öne sürüldü.

SUNDERLAND'A 1.5 MİLYON EURO

Sunderland Yönetimi'nin Lens için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro önermeyi planlayan Umut Güner'in bu transferi kesin olarak bitirmeye kararlı olduğu belirlendi. Lens'in ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.