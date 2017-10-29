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Lens, iddialara cevap verdi

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

29 Ekim 2017 Pazar 15:13
Lens, iddialara cevap verdi

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolcu, “Söylentileri duydum. Herkesin bilmesini isterim ki severek oynamaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Şenol Güneş’in Lens’i oyuna almak istediği ve Hollandalı futbolcunun oyuna girmek istemediği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 15:13
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