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Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi

Fenerbahçe'nin geçen sezon Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens, İngiliz basınına konuştu. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'ye dönmek istediğini ancak kendisine neden teklif yapılmadığını anlamadığını söylerken başka kulüplerin teklifini değerlendirebileceğini açıkladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:20
Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi

Fenerbahçe'nin geçen sezon Sunderland'den kiraladığı Jeremain Lens, İngiliz basınına konuştu.

Jeremain lens, FOX Sports canlı yayınına bağlanarak, "Fenerbahçe'nin neden hala teklif yapmadığını anlamıyorum. Sadece konuşmalar var ama kağıt üstünde hiçbir şey yok. Ben daha kesin şeyler görmek istiyorum. Ayrıca, beni transfer etmeleri için birilerini satmaları gerekiyor. Medyadan Fenerbahçe'nin beni beklediğini okuyorum ama bana gelen bir teklif yok." dedi.

Sporx'te yer alan haberde Sunderland'in bonservisine sahip olduğunu belirten Jeremain Lens, "Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum ama onlar da bunu istediğini göstermeli ve hareket etmeli. Eğer yapmayacaklarsa başka kulüplere gitmeyi daha ciddi düşünebilirim." ifadelerini kullandı.

Hollandalı yıldız, kendi ülkesine dönmek istemediğini belirterek, "İlgimi çekmiyor. Birkaç yıl daha yurt dışında oynamak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:20
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Sunderland
  4. Fenerbahçe
  5. Hollanda
  6. Kadıköy
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