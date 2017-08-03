Lens Beşiktaş’ta

Negredo ile forvet arayışını kapatan siyah-beyazlı takım, uzun süredir transfer etmek istediği Lens’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken kanat oyuncusunun bonservisi Sunderland’in elinde bulunuyordu. Siyah-beyazlı ekibin futbolcuya yıllık 2,2 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği ve 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.