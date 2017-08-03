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Lens Beşiktaş’ta

Beşiktaş’ın sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens’i kadrosuna kattığı iddia edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:43
Lens Beşiktaş’ta

Negredo ile forvet arayışını kapatan siyah-beyazlı takım, uzun süredir transfer etmek istediği Lens’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken kanat oyuncusunun bonservisi Sunderland’in elinde bulunuyordu. Siyah-beyazlı ekibin futbolcuya yıllık 2,2 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği ve 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:43
  1. Sunderland
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  • sabri beşiktaşasabri beşiktaşa1 sa önce
    bunun yerine sabriyi alsalardı daha iyi olurdu.bonservisi elinde.ayda 50 bine bile oynardı.daha ne olsun
Bugünkü Akit

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