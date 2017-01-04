Lenovo ThinkPad X1 Carbon modelinin fiyatı belirlendi!

CES 2017 fuarının yaklaşmasıyla birlikte ürünler ortaya çıkmaya başladı. Birçok teknoloji markası bu alanda yeni ürünlerini duyurdu. Bunlardan birisi de Lenovo ThinkPad X1 Carbon serisi.

Tasarımı çok daha ince

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017 modeli 14 inçlik ince yapısı ile öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde kolay taşınabilir bir yapıya sahip. 1,14 kg ağırlığına sahip olan bilgisayarın kalınlığı ise 16 mm değerinde.

Özellikleri göz dolduruyor!

Lenovo ThinkPad X1 Carbon modeli Kaby Lake mimarili i7 ve i5 serisi işlemcileri içerisinde barındıracak.

İşlemci konusunda oldukça başarılı olan bilgisayar, ekran kartı konusunda bir tık geride kaldı. Zira yapılan tanıtımlara göre seride harici bir ekran kartı bulunmayacak ve Intel’in yeni nesil dahili ekran kartları kullanılacak. Fakat Intel Kaby Lake serisi ne kadar başarılı olsa da harici bir ekran kartı sisteminin yer almaması yine de eksiklik olarak kullanıcıların karşısına çıkacak gibi.

Daha yüksek çözünürlük

Lenovo ThinkPad X1 Carbon serisinin sunacağı ekran özellikleri bekleneni karşılayacak. Zira iki farklı özelleştirme seçeneğinde Lenovo hem WQHD çözünürlüklü hem de Full HD çözünürlük desteği sunmakta.

Pil ömrü daha uzun

Lenovo’nun iddiasına göre bilgisayarın 15,5 saat gibi uzun bir pil ömrü bulunmakta. Tabi bunlar henüz doğrulanmış veriler değil. Bunun dışında maksimum güvenlik sistemleri içinde artık hem Windows 10 özelliklerinden yararlanılacak olan seride hem de parmak izi gibi sistemler yer alıyor.

Fiyatı ne kadar?

Lenovo ThinkPad X1 Carbon modelinin çıkış fiyatının 1350 dolar olması bekleniyor. Ürünün kış sonuna doğru satışa sunulacağı belirtildi.