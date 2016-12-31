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Lenovo P2 Türkiye'de satışa sunuldu

Lenovo'nun 5100 mAh bataryalı yeni akıllı telefonu P2 Türkiye'ye giriş yaptı. Teknoloji marketlerinde satışına başlanan Lenovo P2, orta segment için yeterli özellikleriyle, geniş kapasiteli bataryasıyla ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Lenovo P2 Türkiye'de satışa sunuldu
Eklenme: 31 Aralık 2016, 12:06
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Ürettiği geniş batarya kapasiteli akıllı telefonlarla dikkatleri üzerine çıkan Lenovo, son harikası P2'yi Türkiye'de resmen satışa sundu. 5100 mAh batarya değerine sahip Lenovo P2, orta segmentte uzun batarya ömrü isteyen kullanıcılara doğrudan hitap ediyor.

Lenovo P2'nin teknik özellikleri:

  • İşletim sistemi: Android OS 6.0 Marshmallow
  • Boyutlar: 153 x 76 x 8.3 mm / 177 gr
  • Ekran: 5.5-inç Full HD (1080p), Super AMOLED, %71.7 ekran/gövde oranı
  • İşlemci: Snapdragon 625 (8x2.0 GHz Cortex-A53)
  • Ekran kartı: Adreno 506
  • Bellek: 3GB / 4GB
  • Depolama alanı: 32GB / 64GB – Artırılabilir hafıza (256GB)
  • Arka kamera: 13MP, çift ton LED flaş, [email protected]
  • Ön kamera: 5MP
  • Batarya: 5100 mAh


Lenovo P2'nin teknik özelliklerine göz gezdirdiğimizde elbette bataryasıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Günlük kullanımda bu bataryanın 2 günü aşkın pil ömrü vaat ediyor ki diğer akıllı telefonlarla kıyasladığımızda hayli makul bir süre. Zira akıllı telefon kullanan birçok kişi, telefonu günde 1 kez şarj etmenin yeterli gelmediğinden şikayet ediyor.

Lenovo P2, altın ve gri olmak üzere iki renk ile ülkemize giriş yaptı. Telefon, alüminyum materyal ile kaplanmış yekpare tasarıma sahip.

Diğer taraftan telefonda 5100 mAh batarya olmasına rağmen 8.3mm kalınlığa sahip olması da hayli başarılı. Zira bildiğimiz gibi Sony'nin akıllı telefonları standart bataryaya sahip olmasına rağmen hemen hemen aynı kalınlığa sahip. Bu nedenle tasarım konusunda da Lenovo'yu tebrik etmek gerekiyor.


Lenovo P2'nin 32GB'lık modelinde 3GB, 64GB'lık modelinde ise 4GB RAM bulunuyor ki orta segment akıllı telefon için oldukça makul seviyede olduğunu belirtebiliriz. P2'nin ayrıca hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Altın ve gri olmak üzere iki renkte satışa sunulan Lenovo P2'nin tavsiye edilen fiyatı 1699 TL.

 
EtiketlerTürkiyeLenovoSony
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