Lenovo P2 Türkiye'de satışa sunuldu

Ürettiği geniş batarya kapasiteli akıllı telefonlarla dikkatleri üzerine çıkan Lenovo, son harikası P2'yi Türkiye'de resmen satışa sundu. 5100 mAh batarya değerine sahip Lenovo P2, orta segmentte uzun batarya ömrü isteyen kullanıcılara doğrudan hitap ediyor.



Lenovo P2'nin teknik özellikleri:

İşletim sistemi : Android OS 6.0 Marshmallow

: Android OS 6.0 Marshmallow Boyutlar : 153 x 76 x 8.3 mm / 177 gr

: 153 x 76 x 8.3 mm / 177 gr Ekran : 5.5-inç Full HD (1080p), Super AMOLED, %71.7 ekran/gövde oranı

: 5.5-inç Full HD (1080p), Super AMOLED, %71.7 ekran/gövde oranı İşlemci : Snapdragon 625 (8x2.0 GHz Cortex-A53)

: Snapdragon 625 (8x2.0 GHz Cortex-A53) Ekran kartı : Adreno 506

: Adreno 506 Bellek : 3GB / 4GB

: 3GB / 4GB Depolama alanı : 32GB / 64GB – Artırılabilir hafıza (256GB)

: 32GB / 64GB – Artırılabilir hafıza (256GB) Arka kamera : 13MP, çift ton LED flaş, [email protected]

: 13MP, çift ton LED flaş, [email protected] Ön kamera : 5MP

: 5MP Batarya: 5100 mAh



Lenovo P2'nin teknik özelliklerine göz gezdirdiğimizde elbette bataryasıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Günlük kullanımda bu bataryanın 2 günü aşkın pil ömrü vaat ediyor ki diğer akıllı telefonlarla kıyasladığımızda hayli makul bir süre. Zira akıllı telefon kullanan birçok kişi, telefonu günde 1 kez şarj etmenin yeterli gelmediğinden şikayet ediyor.







Lenovo P2'nin 32GB'lık modelinde 3GB, 64GB'lık modelinde ise 4GB RAM bulunuyor ki orta segment akıllı telefon için oldukça makul seviyede olduğunu belirtebiliriz. P2'nin ayrıca hızlı şarj desteği de bulunuyor.



Altın ve gri olmak üzere iki renkte satışa sunulan Lenovo P2'nin tavsiye edilen fiyatı 1699 TL.



