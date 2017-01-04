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Leicester City Ndidi ile anlaştı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City, Genk forması giyen Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'yi 5,5 yıllığına renklerine bağladı.

Leicester City Ndidi ile anlaştı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:16
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde Genk forması giyen Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan 20 yaşındaki Ndidi ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Leicester City, çalışma izni alınmasının ardından sözleşme imzalanacak futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 18 milyon euro civarı bir bedel karşılığında gerçekleşeceğini öne sürdü.




 
EtiketlerİngiltereBelçikaNijeryaNijer
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