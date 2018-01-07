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Le Pen'in partisi isim değiştiriyor

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen, 11 Mart'ta yapılacak kongrede parti isminin değiştirilmesine sıcak baktığını ve önerilen isimlerin oylanacağını söyledi.

07 Ocak 2018 Pazar 20:07
Le Pen'in partisi isim değiştiriyor

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen, partisinin yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Le Pen, göreve geldiği 2011 yılından itibaren Ulusal Cephe'yi değişim ve dönüşüm sürecine soktuklarını belirterek, bu çerçevede 80 sorudan oluşan bir anketin parti üyelerine gönderildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Ankete katılım oranını "inanılmaz" olarak yorumlayan Le Pen, şimdiye kadar 27 bin kişinin soruları yanıtladığına işaret etti. Le Pen, "Ulusal Cephe'yi değiştiriyorsak, ismini de değiştirmeliyiz. Parti zafer şansını yakalayabilmek için dönüşüm sürecini tamamlamalıdır." ifadesini kullandı.

Le Pen, partisinin 11 Mart'ta yapılacak kongre sonrası yeni bir sürece gireceğine değinerek, muhalefet partisi olmaktan çıkıp iktidar partisine dönüşeceklerini iddia etti.

Avusturya, Polonya ve Macaristan'da aşırı sağcı partilerin seçim zaferlerini hatırlatan Le Pen, bu yükselişin devam edeceğini ve gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin mutlak başarı sağlayacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:07
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